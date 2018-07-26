В Орловской области монаха обвинили в зверских издевательствах над собакой

Орел, , 17:47 — REGNUM Жительница Мценского района Орловской области обвиняет монаха из скита Рождества Богородицы в селе Сторожевое в издевательствах над ее собакой.

Историю со слов самой женщины опубликовали 26 июля «Орловские новости». Елена Х. рассказала журналистам, что в Орловскую область они с сыном приехали из Голландии «по благословению старца Илия». По словам женщины, инцидент произошел 18 июля: ее собаку по кличке Бим изрезал ножом иеродьякон. Свидетелем издевательств над собакой стал сын Елены. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей диагностировали множественные ножевые ранения головы и тела, кровоизлияния лобной и лицевой кости, повреждение челюсти и теменной кости, затылка, трехглавой мышцы плеча. Спасти собаку ветеринарные врачи сумели, но животному пришлось удалить глаз.

После этого инцидента Елена, как она рассказала, пыталась искать помощи у Мценского епископа Алексея, но, по ее словам, он лишь «посоветовал семье уехать из дома». Заявление женщина оставила также в прокуратуре.

«Надежды на помощь со стороны церкви, наверное, не будет», — говорит женщина.

С самим епископом Алексеем журналистам связаться не удалось, а в прокуратуре района подтвердили: заявление поступило, проводится проверка на наличие признаков статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание по этой статье — от трех до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Алтайском крае следователи начали проверку в связи с появлением в Сети видеоролика. На видео 15-летняя ученица из Бурлинского района Алтайского края со смехом топором отрубила голову котенку. Снимала всё это на видео подруга, которая называла живодёрку «мясник по имени Катя».

Отметим, что зоозащитники связывают большое число подобных случаев с крайне небольшим количеством дел по статье о жестоком обращении с животными, доведенных органами следствия до суда.