Очевидцы пожара в Греции: Никакого плана эвакуации не было

Афины , , 14:34 — REGNUM Власти Греции не смогли отреагировать вовремя на стремительно распространяющийся пожар в районе Афин, пишет испанская газета El País 26 июля.

Как рассказали журналистам пожарные, армия и полиция не ответила вовремя на их предупреждение и не организовала эвакуацию населения вовремя. «Когда они захотели это сделать, было уже поздно», — говорят они. Власти лишь спустя несколько часов после начала пожара призвали местных жителей оставлять дома со всем имуществом. Очевидца также подтверждают, что каждый спасался самостоятельно.

Пожарные не используют шланги при тушении тлеющих домов, так как сильный напор воды может уничтожить обугленные человеческие останки. Спасатели ожидают обнаружить большое число погибших внутри домов, в первую очередь тела пожилых людей. Водолазы прочесывают побережье в поисках пропавших без вести. Прокурор Верховного суда возбудил расследование в отношении лиц, допустивших трагедию.

По последним официальным данным, пожар унес жизни 81 человека. Число пропавших без вести варьируется в средствах массовой информации от 37 до 100.

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