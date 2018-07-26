Восемь человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Дагестане

Махачкала, , 11:07 — REGNUM В Дагестане произошла крупная автоавария с большим числом пострадавших. При столкновении двух автомобилей получили травмы восемь человек. Среди них трое детей. Все они доставлены в Центральную городскую больницу Кизляра.

По данным минздрава региона, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести. Четверо остальных отделались легкими повреждениями.

Инцидент произошел 25 июля около 18:20 на автодороге Кизляр — Крайновка. Водитель «ВАЗ-21 111» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2199».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на федеральной автодороге «Кавказ» недалеко от дагестанского города Избербаш столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и микроавтобус «Mercedes Sprinter». В результате ДТП два человека погибли и еще десять пострадали.