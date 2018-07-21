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ДТП в Дагестане: двое погибших, десять пострадавших

Происшествия

Произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

ДТП в Дагестане: двое погибших, десять пострадавших
PublicDomainPictures
Разбитая машина

Махачкала, 21 июля 2018, 13:35 — REGNUM  Два человека погибли и еще десять пострадали в результате ДТП на 860-м километре федеральной автотрассы «Кавказ», сообщает 21 июля интернет-портал «Зори Табасарана».

Инцидент произошел возле дагестанского города Избербаш. На трассе столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Два человека в результате аварии погибли, десять доставлены в Центральную городскую больницу города Избербаш. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди погибших и пострадавших детей нет. Как сообщается, в пресс-службе ГУ МЧС России по РД отметили, что движение в месте ДТП не нарушено, возгораний нет.

Ранее сообщалось, что 20 июля на той же федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае пострадали 13 человек в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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