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В Казахстане 37 горняков отравились в производственной столовой

Происшествия

Госпитализировано 26 человек

В Казахстане 37 горняков отравились в производственной столовой
Столовые приборы

Кустанай, Казахстан, 25 июля 2018, 18:50 — REGNUM  В поселке Октябрьский Кустанайской области Казахстана отравились 37 горняков товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «КБРУ», которое занимается добычей бокситов и огнеупорной глины. Об этом 25 июля сообщает издание BNews со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения области Екатерину Слободенюк.

По её словам, после обеда в производственной столовой за медицинской помощью обратились 37 человек, из которых 26 были госпитализированы. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в областную инфекционную больницу Чимкента обратились 61 человек, отравившихся мороженым, из которых 41 был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане более 60 человек отравились мороженым

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