Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе на Кубани

Краснодар, , 14:45 — REGNUM В Краснодарском крае на 210 километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло смертельное ДТП. По информации регионального управления ГИБДД, два автомобиля столкнулись днём 25 июля в районе станицы Старокорсунской.

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По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где врезался в идущий ему навстречу «Форд Фокус». В результате пассажиры отечественной машины погибли на месте. Водители обоих транспортных средств госпитализированы в больницу. Состояние виновника аварии врачи оценивают как тяжёлое.

На месте работают сотрудники автоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, В июне в Тихорецком районе Краснодарского края похожая авария унесла жизни пяти человек.

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