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Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе на Кубани

Происшествия

Ещё двое пострадали

Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе на Кубани
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Лоб в лоб

Краснодар, 25 июля 2018, 14:45 — REGNUM  В Краснодарском крае на 210 километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло смертельное ДТП. По информации регионального управления ГИБДД, два автомобиля столкнулись днём 25 июля в районе станицы Старокорсунской.

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По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где врезался в идущий ему навстречу «Форд Фокус». В результате пассажиры отечественной машины погибли на месте. Водители обоих транспортных средств госпитализированы в больницу. Состояние виновника аварии врачи оценивают как тяжёлое.

На месте работают сотрудники автоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, В июне в Тихорецком районе Краснодарского края похожая авария унесла жизни пяти человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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