Жителям Биробиджана рекомендуют держаться подальше от «Дружбы народов»

Биробиджан, , 09:04 — REGNUM Жителям столицы ЕАО Биробиджана настоятельно рекомендуют держаться подальше от монумента «Дружбы народов», построенного год назад китайскими строителями и на китайские деньги в качестве подарка к 80-летию города. Монумент стремительно разрушается, угрожая жизням горожан. Восстановить «Дружбу народов» планируют в августе 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сентябре 2017 года специалисты из китайского города Хэган, побратима Биробиджана, выполнили реконструкцию главной площади Биробиджана, который праздновал 80-летие. В качестве подарка побратиму китайские умельцы реконструировали и центральный элемент площади — монумент «Дружба народов» — «руки, поддерживающие земной шар». Деньги на реконструкцию площади выделили власти города Хэган — в общей сложности 500 тыс. юаней.

Однако новый земной шар, красивый, золотистого цвета, неожиданно стал разрушаться. Рядом расположена крупнейшая в городе школа. Увесистые куски облицовки шара падают на землю, угрожая жизням горожан.

Как стало известно хабаровскому ИА «ДВ-Новости», китайские специалисты начнут восстановительные работы уже 1 августа. Пока же биробиджанцам рекомендовано держаться подальше от «Дружбы народов».

Как сообщало ИА REGNUM, биробиджанцы резко критикуют городские власти за неухоженный вид своего города. А сам Биробиджан называют «бомжатником». Попытки горожан встретиться с мэром и показать ему, в каких условиях они вынуждены жить, не увенчались успехом. Мэр Биробиджана Евгений Коростелёв сначала заблудился в собственном городе, а когда жители приехали за ним и сопроводили к месту встречи, градоначальник не рискнул выйти из автомобиля и попросту сбежал от рассерженных граждан. Попытки догнать его и вернуть оказались безуспешными.