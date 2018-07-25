Код «красный»: 12 человек стали жертвами непогоды во Внутренней Монголии

Хух-Хото, Китай, , 05:34 — REGNUM Жертвами паводка во Внутренней Монголии на севере Китая стали 12 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Местная метеорологическая обсерватория выпустила «красный» уровень погодной опасности в связи с обрушившимися ливнями. По прогнозам, ливни, начавшиеся 23 июля, продержатся несколько дней, принеся с собой паводки и сход оползней в городах и сёлах.

Регион серьезно пострадал с момента прихода сезона паводков в июле. Целый ряд дорог и сооружений был смыт. Более 338 тыс. жители и более 157 тыс. га пшеницы пострадали из-за дождей. Более 300 домов было разрушено и в общей сложности 9307 человек вынуждены были покинуть жилище. Прямой экономический ущерб составил 637 млн юаней ($94 млн).

Напомним, что тайфун «Ампил» достиг севера Китая. На его пути были повреждены десятки тыс. га пшеницы в нескольких провинциях страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Хаос и разрушение: тайфун «Ампил» достиг северо-востока Китая