Грузинские спасатели достали тело погибшего украинского альпиниста

Кутаиси, Грузия, , 22:26 — REGNUM После шести дней поиска грузинские спасатели смогли достать тело украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди, сообщило агентство «УНН» со ссылкой на грузинские СМИ.

Двое украинских туристов в составе группы пытались покорить Тетнулди, но сорвались в расщелину. Один альпинист остался жив, второго спасти не удалось из-за длительной непогоды:

«Пять дней на высоте 4200 метров над уровнем моря был снег, туман и ветер. Из-за этого было невозможно подключить к поискам вертолет. Из-за сложного рельефа и опасности схода лавин спасательная группа не могла передвигаться. В случае подключения живой силы к спасательной операции в таких условиях жизни самих спасателей угрожает серьезная опасность», — рассказали в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Напомним, 17 июля в горах Кабардино-Балкарии погиб белорусский альпинист.

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