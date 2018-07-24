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Четыре человека погибли при взрыве газового баллона в Индии

Происшествия

Более десятка человек пострадали

Нью-Дели, 24 июля 2018, 09:02 — REGNUM  В Индии прогремел взрыв. Инцидент произошёл в округе Агра. По данным полиции, в двухэтажном доме в штате Уттар-Прадеш на севере Индии взорвался газовый баллон, сообщает телеканал NDTV. Здание почти полностью разрушено.

В результате пострадали по меньшей мере 12 человек. Они доставлены в больницу. Ещё четыре человека погибли.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. На месте ЧП работает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона произошёл в Индии и осенью 2015 года. Тогда жертв и пострадавших было гораздо больше. В результате взрыва в ресторане города Петлавад округа Дхабуа в Центральной Индии погибли более 80 человек, ещё свыше 50 получили ранения и ожоги.

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Взрывы бытового газа
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