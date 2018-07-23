По факту взрыва на барже в Волгоградской области возбуждено уголовное дело

Волжский, Волгоградская область, , 19:26 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на барже в Волгоградской области, в результате которого погибли три человека, сообщает 23 июля пресс-служба регионального управления ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительным данным следствия, при производстве работ по ремонту несамоходной баржи произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погибли рабочие 1962, 1972 и 1995 годов рождения, ещё пять человек получили травмы.

Напомним, ЧП произошло утром 23 июля на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в городе Волжском.

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