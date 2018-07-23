Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Два украинца с кувалдами ограбили польский обменник

Происшествия

Преступление было совершено в ночь с 15 на 16 июля

Жары, Польша, 23 июля 2018, 19:29 — REGNUM  Круглосуточный пункт обмена валют в польском городе Жары подвергся нападению двух граждан Украины, сообщила пресс-служба полиции города 23 июля на официальном сайте.

Злоумышленники долгое время пытались разбить стекло, отделявшее оператора-операциониста от остального помещения, но смогли это сделать лишь частично. Пробив дыру, нападавшие присвоили крупную сумму денег и затем сбежали.

17 июля граждане Украины 41 и 43 лет были задержаны в Долгобичуве при попытке пересечь украинско-польскую границу. Теперь им грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич отметил, что поток украинских мигрантов в Польшу лишь усиливается. Если раньше на заработки в основном ехали необразованные выходцы из Галичины, то теперь значительная часть гастарбайтеров имеет среднее специальное или высшее образование.

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Организованная преступность
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