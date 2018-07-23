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Грани маразма безграничны – политолог об инцидентах в Солсбери и Эймсбери

Происшествия

Андраник Мигранян призвал игнорировать попытки западных стран связать РФ с отравлением Скрипалей, Дона Стёрджесса и Чарли Роули

Москва, 23 июля 2018, 18:01 — REGNUM  Нет неопровержимых доказательств того, что РФ имеет хоть какое-то отношение к отравлениям, имевшим место в Солсбери и Эймсбери, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 23 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В ранних работах Карла Маркса есть потрясающая фраза: «грани маразма безграничны», — отметил политолог. — Происходящее в Эймсбери, в Солсбери, в английских правоохранительных системах — это блестящее доказательство глубокой мысли Маркса. Обидно то, что это имеет к нам какое-то отношение. Нам лучше всего проигнорировать весь этот маразм. Но если не игнорировать, то есть единственный аргумент — нет ни мотива преступления, ни тех, кто совершил это преступление. Нет и неопровержимых доказательств того, что РФ имеет к этому хоть какое-то отношение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, британские правоохранительные органы начали искать следы боевого отравляющего вещества «Новичок» в общественных туалетах одного из парков британского Солсбери. Соответствующую информацию 21 июля передал телеканал Sky News. Следы нервно-паралитического вещества ищут в санузлах парка «Сады королевы Елизаветы» эксперты, одетые в костюмы химзащиты и противогазы.

Читайте ранее в этом сюжете: Туалетного «Новичка» ищут в Солсбери эксперты в противогазах

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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