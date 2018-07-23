На барже в Волгоградской области взорвался газ: трое погибли

Волжский, Волгоградская область, , 12:40 — REGNUM В городе Волжский Волгоградской области три человека погибли из-за хлопка газовоздушной смеси на ремонтируемой барже. Авария произошла утром 23 июля. Сейчас организована проверка, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Хлопок газа произошел на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» примерно в 8:30. По предварительным данным, газ взорвался на неэксплуатируемой барже в результате сварочных работ. В результате погибло три человека. Еще четыре человека, по данным местных СМИ, пострадали.

Кроме того, проверку организовала и Южная транспортная прокуратура.