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На барже в Волгоградской области взорвался газ: трое погибли

Происшествия

Следователи организовали проверку

Волжский, Волгоградская область, 23 июля 2018, 12:40 — REGNUM  В городе Волжский Волгоградской области три человека погибли из-за хлопка газовоздушной смеси на ремонтируемой барже. Авария произошла утром 23 июля. Сейчас организована проверка, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Хлопок газа произошел на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» примерно в 8:30. По предварительным данным, газ взорвался на неэксплуатируемой барже в результате сварочных работ. В результате погибло три человека. Еще четыре человека, по данным местных СМИ, пострадали.

Кроме того, проверку организовала и Южная транспортная прокуратура.

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