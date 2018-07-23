Голодные медведи разоряют могилы на кладбищах Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 10:34 — REGNUM На Камчатке голодные медведи раскапывают могилы на кладбищах. Последний случай медвежьего вандализма произошел в Елизово. Двух хищников уже отстрелили, предположительно, как считают охотоведы, угрозу несут ещё два медведя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Охотники застрелили медведя, который вышел к дачам в хабаровском поселке

В минувшие выходные, 20−22 июля местные жители в общей сложности обнаружили на кладбище более 20 разоренных могил. В соцсетях камчатцы обсуждают случившееся и выкладывают фото и видео.

«Медведи поломали даже металлические оградки. Могил 20, наверное, разорено. Сколько точно, не знаю, так как боялся идти дальше. Ведь медведь обычно охраняет свою добычу, не уходит от нее. Мне повезло, видимо, он спал», — рассказал «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» Павел Коротаев.

Люди шокированы жуткими подробностями разгула оголодавших хищников: поваленные кресты, надломленные доски, через которые видно нечто, похожее на останки человека.

Заместитель главы Елизовского городского поселения Павел Когай рассказал, что к нему обратилась женщина, которая сообщила, что медведь прошел по кладбищу и поломал кресты. Позже охотоведы устроили засаду животному и застрелили его. В воскресенье, 22 июля, поступила информация о новых повреждениях.

«В пятницу этого не было. То есть, по всей видимости, в ночь на субботу туда пришли другие медведи и, судя по следам, их было не менее трех. По ходу их передвижения повреждены оградки, поломаны кресты, еще где-то 7 могил разрыты до гробов», — рассказал Когай.

Читайте также: Жителей Приамурья держат в страхе медведи

По словам чиновника, могилы приводят в порядок, а охотоведы несут круглосуточное дежурство. Как пояснили специалисты, медведи приходят на кладбище часто и визиты заканчиваются эти визиты по-разному. Как правило, это происходит в первой половине лета, когда медведи ещё голодны — ведь на могилах родственники оставляют еду. По мнению охотоведов, по территории между посёлком Вулканный и елизовским микрорайоном Пограничный могли ходить три-четыре крупных хищника. Отогнать их не удалось, было принято решение медведей отстрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно медведи становятся настоящим бедствием для дальневосточников. Хищники выходят к людям, разоряют огороды, добрались и до кладбищ.

Зверь чует запах еды, он идет и берет эту еду, и неважно где она.

В таёжной дальневосточной глубинке люди давно говорят, что с расплодившейся сверх всякой меры популяцией медведей нужно что-то делать — звери буквально выживают людей из региона.

Читайте также: В столице Камчатки убили медведя, который бродил по улицам города