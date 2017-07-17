В столице Камчатки убили медведя, который бродил по улицам города

Петропавловск-Камчатский, , 04:23 — REGNUM На Камчатке застрелили еще одного медведя, который угрожал безопасности местных жителей. На этот раз, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах региона, косолапый забрел в один из микрорайонов Петропавловска-Камчатского и все попытки отогнать его в лес не сработали.

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Сообщения от жителей микрорайона о медведе, который бродит по детской площадке рядом с домами, начали поступать еще в пятницу, 14 июля. Охотоведы выехали на место, но зверь ушел, а потом звонок поступил уже рано утром в субботу. Когда специалисты приехали, косолапый спокойно сидел на траве и не реагировал на попытки его отпугнуть. Поэтому его решено было застрелить. Это был молодой самец.

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Тем временем, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители микрорайона, 10−16 июля неизвестные выбросили на сопке ящик с рыбой, которую тут же растащили собаки.

«Мы звонили в различные службы, просили убрать ящик, нас уверяли, что все сделают, но ящик так и остался. От него идет сильный запах, который и привлек медведя. В первый раз косолапого видели именно здесь. У нас на сопке часто отдыхают люди, которые оставляют пищевые отходы», — отметили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, этот убитый медведь — не первая жертва беспечности людей. Ранее на одной из загородных трасс застрелили двух косолапых. Их сначала прикармливали люди, которые останавливались на машинах и фотографировались рядом с ними, угощая различными лакомствами. А потом, когда туристы перестали приносить еду, звери начали проявлять агрессию. Специалисты на Камчатке уже не первый год просят местных жителей не разбрасывать мусор, так как медведи идут на запах в поисках пропитания.