Пять человек погибли на воде в Петербурге и пригородах за выходные

Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Тёплая июльская погода, благодаря которой водоёмы Петербурга и пригородов прогрелись до плюс 22−23 градусов, провоцирует жителей и гостей города на купание в местах, не предназначенных для этих целей. Это приводит ко всё новым трагедиям на воде. Тела по меньшей мере пяти человек извлечены из воды в прошедшие выходные, 21−22 июля.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», труп неизвестного мужчины извлекли из пруда в парке на улице Ольги Форш в Калининском районе ночью 22 июля. На вид погибшему мужчине 30 лет, личность его устанавливается.

В ту же ночь из канала Грибоедова в центре Петербурга извлекли тело женщины средних лет. Тело невысокой женщины 45−50 лет заметили у дома 34 прохожие.

Тем временем 22 июля, по данным интернет-газеты «Фонтанка», 28-летний мужчина утонул на пляже у ТРК «Питерлэнд» на Приморском проспекте. Двое местных жителей отдыхали и выпивали на берегу, а потом вошли в воду. Один из них начал тонуть и звать на помощь. Когда его вытащили из воды и начали реанимировать, было уже поздно — человек скончался.

Еще один человек погиб в воскресенье в Колтушском озере в Ленинградской области. Этот водоем решил переплыть 22-летний уроженец Таджикистана. Но это ему не удалось. Тело погибшего водолазам удалось найти только через 10 часов.

Наконец, гражданин Украины пропал 22 июля у водоема в садоводстве «Кивеннапа» в Выборгском районе Ленобласти. Он исчез, пока его брат спал на берегу.

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