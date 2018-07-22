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В Санкт-Петербурге пожилой водитель сбил четверых пешеходов

Происшествия

За рулем автомобиля был 84-летний пенсионер

Санкт-Петербург, 22 июля 2018, 21:13 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили 22 июля очевидцы происшествия в соцсетях.

По свидетельству очевидцев, ДТП произошло на перекрестке Ланского шоссе и Черной речки Приморского района Санкт-Петербурга. Легковой автомобиль на скорости протаранил детей и мужчину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Сообщается, что пострадавшим детям 5, 12 и 13 лет. Мужчине — 71 год. Все они доставлены в больницу с переломами и ушибами.

За рулем автомобиля, по предварительным данным, находился пожилой мужчина 1934 года рождения.

Напомним, что ранее, 21 июля, в Санкт-Петербурге маршрутное такси сбило девушку велосипедистку. Девушка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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Дорожно-транспортные происшествия
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