Возле Ошского рынка в столице Киргизии ищут бомбу

Бишкек, , 20:45 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Киргизии занимаются поисками взрывного устройства, якобы заложенного в расположенном возле Ошского рынка здании. Как пишут местные СМИ со ссылкой на информацию ГУВД города Бишкек, ранее в милицию поступил анонимный звонок с сообщением о «бомбе».

Также правоохранители оцепили здание театра оперы и балета, поскольку возле него обнаружен подозрительный чемодан желтого цвета. На местах работают саперы и кинологи с собаками.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии с начала 2018 года уже произошло несколько аналогичных случаев. Ранее поступали ложные сообщения о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей: в парке Ататюрка (бывший парк Дружбы), в здании Американского университета в Центральной Азии, в торгово-развлекательном центре «Бишкек Парк», на железнодорожном вокзале «Бишкек-2», на Орто-Сайском рынке и на одной из АЗС.

Ни в одном из этих случаев взрывных устройств обнаружено не было.