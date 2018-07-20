Ольга Леткова: погибший в Прикамье ребёнок, возможно, был болен

Москва, , 13:41 — REGNUM Мать погибшей в городе Краснокамске (Пермский край) девочки-подростка виновата в том, что не обратилась за помощью, считает председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Об этом она заявила 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Если бы мать была асоциальным лицом, ребенок был бы истощённым на протяжении всей своей жизни, — обратила внимание Леткова. — А она стала терять в весе только на протяжении последнего года. Возможно, у неё было какое-то заболевание. Другое дело, что мать не обращалась за помощью. В этом её вина».

Кроме того, Леткова отметила, что на сегодняшний день вся шумиха организована для того, чтобы обвинить во всём мать и снять ответственность с тех органов, которые должны были отреагировать на происходящее.

«Школа была вправе вызвать врача, который мог бы ребёнка госпитализировать без согласия матери, — добавила она. — А если диагноз был поставлен и врачи обо всём знали, то надо говорить о вине врачей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о социальных причинах трагедии, потрясшей Пермский край, высказалась доцент кафедры общей и клинической психологии ПГНИУ Екатерина Игнатова. По её мнению, произошедшее свидетельствует о всё сильнее проявляющейся тенденции современного общества, которая заключается в индивидуализации и отстранённости людей.

«В современном обществе всё больше проявляются тенденции индивидуализации и отстранённости. Внимание может трактоваться как нарушение границ и вторжение в личностное поле, как агрессия и нападение. В биологическом аспекте эти действия вызывают страх и агрессию. Люди стараются избегать дополнительных стрессов, ведь переживание дискомфорта может быть невыносимо», — сказала психолог.

Отметим также, что, по неподтверждённым данным, в школе видели ухудшающееся состояние здоровья девочки, но достучаться до матери не смогли. Соседи также были в курсе, слышали просьбы ребёнка о еде и крики матери, но в комиссию по делам несовершеннолетних эти сведения не направили.

Более того, есть информация, что мать погибшей девочки якобы сама поставила дочери диагнозы: сначала сахарный диабет, потом рак.

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