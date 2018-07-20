Мать девочки, погибшей в Краснокамске от голода, признала и свою вину

Москва, , 13:29 — REGNUM Мать краснокамской школьницы, скончавшейся 16 июля от истощения, 20 июля рассказала журналистам свою версию произошедшей трагедии.

«Да, решила почему-то худеть, — заявила родительница в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. — Я говорю: «Доченька, тебе зачем это нужно?»

В ответ, если верить словам матери, девочка призналась, что хочет быть такой же худенькой, как и все.

«Ну как, я же за ней ухаживала, то есть я помощи не просила ни у кого. Вот в этом моя вина, что надо было попросить, обратиться», — добавила женщина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Краснокамске произошла 16 июля. Мать ребёнка проинформировала службу скорой помощи о том, что дочь находится в бессознательном состоянии. Прибыв на место, врачи констатировали смерть подростка.

Соседи утверждают, что из квартиры часто слышался плач и просьбы девочки о еде.

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