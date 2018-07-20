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На Украине в результате ДТП погибли пять человек

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на 289-м км автодороги Киев — Одесса вблизи поселка Кривое Озеро

Николаев, Украина, 20 июля 2018, 09:52 — REGNUM  В Николаевской области Украины столкнулись микроавтобус и грузовик. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на 289-м км автодороги Киев — Одесса вблизи поселка Кривое Озеро.

«В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли 5 человек, еще 12 госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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