На Украине в результате ДТП погибли пять человек

Николаев, Украина, 20 июля 2018, 09:52 — REGNUM В Николаевской области Украины столкнулись микроавтобус и грузовик. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
ДТП произошло в пятницу, 20 июля, на 289-м км автодороги Киев — Одесса вблизи поселка Кривое Озеро.
«В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли 5 человек, еще 12 госпитализированы», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
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