В Саратовской области в ДТП пострадали восемь человек

Саратов, , 07:19 — REGNUM В Саратовской области на трассе столкнулись микроавтобус «Саратов — Красноармейск» и грузовик. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.

По ее словам, 19 июля в районе села Колотов Буерак произошло ДТП. По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Собеседница агентства уточнила, что пятеро пострадавших были экстренно доставлены в местные больницы, еще трое от госпитализации отказались.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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