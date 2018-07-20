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В Саратовской области в ДТП пострадали восемь человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Саратов, 20 июля 2018, 07:19 — REGNUM  В Саратовской области на трассе столкнулись микроавтобус «Саратов — Красноармейск» и грузовик. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.

По ее словам, 19 июля в районе села Колотов Буерак произошло ДТП. По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Собеседница агентства уточнила, что пятеро пострадавших были экстренно доставлены в местные больницы, еще трое от госпитализации отказались.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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