На Южном Урале автомобиль упал в водоем: есть жертвы

поселок Магнитка, Челябинская область, , 03:20 — REGNUM Пятилетний мальчик и его мать погибли в результате ДТП в поселке Магнитка (Кусинский район, Челябинская область), передает «Первый областной».

Несчастье случилось с водителем и пассажирами автомобиля ВАЗ 21 114, который съехав с проезжей части, скатился в водоем. Машина, в которой находились двое взрослых и ребенок, ехала по технической дороге.

В результате ДТП погибли пятилетний мальчик и его мать, мужчина выжил и попал в больницу.

Комментируя эту трагедию, региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко написал в Facebook:

«Грустно, когда трагически обрывается чья-то жизнь. Печально, когда погибает ребёнок…»

«Водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в технический водоем в районе деревни Ковали. В результате, погиб водитель и ребёнок 2013 года рождения… Обидно… — отметил он. — Берегите жизнь и здоровье себя, близких и окружающих вас людей».

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