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В белгородской скорой умерла беременная женщина

Происшествия

По данным белгородских СМИ, к моменту приезда в больницу женщина уже находилась в состоянии клинической смерти

В белгородской скорой умерла беременная женщина
AKuptsova
Машина скорой помощи

Белгород, 19 июля 2018, 19:16 — REGNUM  В Белгороде следователи проводят проверку по факту гибели беременной женщины в машине скорой помощи. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По имеющимся у следователей данным, 16 июля 31-летняя жительница поселка Октябрьский, находящаяся на 30-й неделе беременности, почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь. Женщина в бессознательном состоянии была доставлена в Белгородскую городскую больницу №2 и скончалась, несмотря на оказанную ей помощь.

Причиной смерти женщины стал геморрагический шок — острая кровопотеря. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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