В шаге от трагедии: в США арестовали пару, оставившую детей без присмотра

Индианаполис, США, 18 июля 2018, 14:14 — REGNUM Супружеская пара из американского штата Индиана была арестована после того, как подвергла своих маленьких детей смертельной опасности, сообщает 18 июля Fox News.
Малыши в возрасте одного и двух лет были найдены в грязных подгузниках, играющими на железной дороге.
После анонимного звонка сотрудники правопорядка поспешили доставить детей в безопасное место, они были уставшими и голодными. Очевидцы сообщают, что они чуть было не попали под поезд.
Безответственным родителям грозит серьезный денежный штраф, а также возможное лишение прав. Как отмечают знакомые с ситуацией люди, дети как минимум четвертый раз покидают дом без присмотра.
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