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В шаге от трагедии: в США арестовали пару, оставившую детей без присмотра

Происшествия

Малыши в возрасте одного и двух лет были найдены в грязных подгузниках, играющими на железной дороге

Индианаполис, США, 18 июля 2018, 14:14 — REGNUM  Супружеская пара из американского штата Индиана была арестована после того, как подвергла своих маленьких детей смертельной опасности, сообщает 18 июля Fox News.

Малыши в возрасте одного и двух лет были найдены в грязных подгузниках, играющими на железной дороге.

После анонимного звонка сотрудники правопорядка поспешили доставить детей в безопасное место, они были уставшими и голодными. Очевидцы сообщают, что они чуть было не попали под поезд.

Безответственным родителям грозит серьезный денежный штраф, а также возможное лишение прав. Как отмечают знакомые с ситуацией люди, дети как минимум четвертый раз покидают дом без присмотра.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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