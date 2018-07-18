В Петербурге за сутки утонули трое мужчин и нашли утопленницу

Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Из-за жаркой погоды петербуржцы и гости Северной столицы начали активно купаться в городских водоемах, ни один из которых не является безопасным для купания. В результате участились трагические случаи — только за один вечер вторника, 17 июля, на Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга утонули сразу трое мужчин.

Как сообщили 18 июля в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сначала под воду ушел мужчина 1992 года рождения. Прибывшие по вызову граждан спасатели извлекли его тело на берег и пытались реанимировать, однако это им не удалось: медики констатировали смерть. В это же время к спасателям подошли отдыхающие на берегу люди, заметившие пропажу мужчины 1974 года рождения. Вскоре его тело также было обнаружено и извлечено из озера.

Около десяти часов вечера здесь же ушел купаться и не вернулся мужчина 1990 года рождения. Его тело достали из водоема водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

«Что послужило причиной данных трагедий, выясняют специалисты соответствующих служб. В свою очередь спасатели в очередной раз призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде», — заявляют в Главке МЧС. По предварительным данным, двое из троих погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты призывают ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде, не купаться в местах, где это не разрешено. А не разрешено купаться в Петербурге нигде, поскольку вода в городских реках и Финском заливе не соответствует норме по целому ряду показателей. Но это не останавливает любителей водных забав.

Добавим, в тот же день, 17 июля на Финском заливе нашли тело погибшей 32-летней женщины, которая ушла купаться 15 июля и пропала. Тело опознано, причину смерти установит экспертиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге 282 км водотоков, однако в черте города ни один из них не считается безопасным для купания. Не прошедшие проверку водоемы могут содержать кишечные палочки и болезнетворные бактерии. Ни одна петербургская зона отдыха на воде не соответствует требованиям санитарного законодательства по состоянию воды.

В Ленинградской области пока еще относительно чистыми считаются несколько водоемов, например, озера Светлое, Раздолинское и Коркинское, а также Павловское озеро в Бокситогорске.

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