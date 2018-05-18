800 школьников эвакуировали в Ростовской области из-за баллончика с газом

Шахты, Ростовская область, , 20:23 — REGNUM В Ростовской области в день проведения итоговых экзаменов произошло ЧП. В школе №38 в городе Шахты один из учеников распылил газ из перцового баллончика. В связи с этим из здания было эвакуировано около 800 человек, некоторым понадобилась помощь.

Как уточнила директор школы Инна Стурова, инцидент произошёл утром 17 мая на третьем этаже здания. Десять ребят почувствовали недомогание и обратились за помощью к прибывшим на место происшествия медикам.

«После того, как мы провели эвакуацию и проветрили помещение, дети вернулись к учебному процессу. Сейчас полиция занимается расследованием, они выяснят, кто именно это сделал. В скорую помощь попали 10 человек. Но остались и поехали в медучреждение двое. У девочки болезнь желудка, мама ученицы решила провести обследование после этого случая. И один мальчик был отправлен в педиатрию. Все остальные дети вернулись домой», — цитирует директора общеобразовательного учреждения информационный портал города kvu.su.

Стоит отметить, что это не единичный случай. Так, в декабре 2017 года из школы №1 посёлка шахты Южная эвакуировали более 300 детей из-за распылённого газа. В результате ЧП никто не пострадал.