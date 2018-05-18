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Жительница Марий Эл заживо сожгла кошку в печи

Происшествия

Женщина свою вину признала, дело передано в суд

Йошкар-Ола, 18 мая 2018, 12:36 — REGNUM  В Марий Эл местная жительница предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе Горномарийской межрайонной прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, 52-летняя женщина заживо сожгла свою кошку в печи, после чего попросила своего сожителя выкинуть животное в ближайший овраг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Женщина свою вину признала, дело передано в суд.

Напомним, ранее в России был принят законопроект о пятилетнем тюремном сроке для живодеров. Также ужесточилась ответственность за выкладывание фактов жестокого обращения с животными в интернет.

Читайте подробнее: Законопроект о сроке до пяти лет для живодеров Госдума приняла в I чтении

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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