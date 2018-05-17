Тверской подросток две недели хранил тела убитых матери и бабушки в подвале

Конаково, Тверская область, , 15:07 — REGNUM В Тверской области 14-летний подросток подозревается в жестоком убийстве своей приемной матери и бабушки. Юноша задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в деревне Сажино Конаковского района Тверской области, в доме, где мальчик проживал с женщиной, которая усыновила его в возрасте двух лет и все это время воспитывала, и ее матерью

По версии следствия, утром 6 мая подросток «на почве личных неприязненных отношений» сначала напал на 81-летнюю женщину — он нанес ей несколько ударов топором по голове, а затем — ножом в шею и грудь. Когда пожилая женщина перестала подавать признаки жизни, тело подросток перетащил в подвал. Когда позже домой вернулась 54-летняя приемная мать подростка, то нанес ей «множество ударов в область шеи, живота и грудной клетки, причинив ей травмы не совместимые с жизнью». Тело подросток спрятал также в подвале. Обнаружили убитых спустя почти две недели.

В настоящее время подозреваемый задержан. В СУ СКР подчеркнули, что уже в ближайшее время намерены ходатайствовать в суде об аресте подростка.

В 2016 году в Воронеже за попытку убить родных маму и бабушку был задержан 16-летний подросток. Обе женщины выжили, хотя и получили многочисленные ножевые ранения. В беседе со следователями подросток признался, что давно задумал избавиться от родных, чтобы жить в квартире одному.