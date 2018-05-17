Ошибка в проекте: в Германии только что открытый мост признали непригодным

Берлин, , 13:36 — REGNUM В Германии будут заново строить только что сданный в эксплуатацию мост из-за ошибок в проектировании, сообщает портал Nord24.de.

Мост, построенный в Бремерхафене, признали непригодным для использования: в бетонных опорах моста пошли трещины. Из-за ошибки в расчётах у железобетонного моста и в жару, и в холод остается 95 мм зазора для деформации, пишет Focus.

Неделей ранее от моста стали отваливаться куски бетона. Строителям пришлось заново класть бетон, а затем из-за невозможности решить проблему мост решили закрыть.

В настоящее время автомобильное движение по мосту полностью перекрыто. Возводится временный переход с южной стороны моста.

Когда восстановят движение и будет открыт мост, пока неясно.