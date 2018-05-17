Четверг, 17 Мая 2018 года
14:40:07 МСК

В Пензенской области ребенок пострадал при падении с батута

Происшествия

Ребенок находится на стационарном лечении

Пенза, 17 мая 2018, 13:22 — REGNUM  В Пензенской области следователи возбудили дело по факту травмирования семилетнего мальчика в парке аттракционов, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 14 мая в городе Белинский. Прыгая на плохо закрепленном батуте, мальчик упал на землю и получил сотрясение мозга, ушибы лица и ноги. Сейчас ребенок находится на стационарном лечении.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику.

Читайте также: Подросток свернул шею на батуте в Петербурге, возбуждено дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить