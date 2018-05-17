В Пензенской области ребенок пострадал при падении с батута

Пенза, , 13:22 — REGNUM В Пензенской области следователи возбудили дело по факту травмирования семилетнего мальчика в парке аттракционов, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 14 мая в городе Белинский. Прыгая на плохо закрепленном батуте, мальчик упал на землю и получил сотрясение мозга, ушибы лица и ноги. Сейчас ребенок находится на стационарном лечении.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику.

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