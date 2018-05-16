Сбой системы: В аэропорту Франкфурта отменены десятки рейсов

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 21:16 — REGNUM Сбой в системе регистрации полетов вызвал отмену десятков рейсов в аэропорту немецкгого Франкфурта-на-Майне, 16 мая передает агентство Associated Press.

По сообщению оператора аэропорта, база данных системы, необходимая для регистрации и планирования полетов, была недоступна с 3:30 до 21:00 по местному времени.

За день в аэропорту Франкфурта-на-Майне был отменено 71 из 1560 запланированных рейсов. «Спасти» большую часть рейсов помогли резервные базы.

Тем не менее даже отмена 71 рейса вызвала неудобства для тысяч пассажиров самого загруженного аэропорта Германии.

Так, по заявлению компании Lufthansa, отмена 23 рейсов компании во франкфуртском аэропорту затронула 2300 пассажиров компании.

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