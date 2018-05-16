Около 4 т яблок смешали с землей в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM 275 коробок запрещенных к ввозу в Россию яблок весом 3,8 т уничтожили в Екатеринбурге. По данным сообщает пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области, запрещенные фрукты обнаружили на плодоовощной базе Екатеринбурга во время совместного рейда с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и Свердловской транспортной прокуратуры. Продукция носила следы перемаркировки и не имела сопроводительных документов. В соответствии с законодательством яблоки изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов «путем денатурирования (смешивание с землей)».