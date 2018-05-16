В одной из школ США произошла перестрелка

Диксон, США, , 18:19 — REGNUM Стрельба произошла В одной из школ американского штата Вайоминг произошла перестрелка, сообщает 16 мая телеканал KWQC TV6.

По информации телеканала, стрельба раздалась в школе города Диксон.

По данным некоторых СМИ, виновником происшествия стал 19-летний бывший ученик этой школы. По предварительным данным, злоумышленник действовал один.

Сообщается, что утром 16 мая вооруженный человек начал стрелять по сотруднику полиции, находившемуся на территории школы. Полицейский открыл ответный огонь и задержал стрелка.

По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Причины и подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебных заведениях США регулярно происходят инциденты с применением огнестрельного оружия. Зачастую это приводит к многочисленным жертвам.

Тем не менее, власти США по прежнему отказываются ужесточить правила продажи и хранения оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии совершено покушение на прокурора