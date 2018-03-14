Ночная эвакуация в -20: в Магнитогорске горел многоэтажный дом

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:15 — REGNUM В Челябинской области жителей девятиэтажного дома экстренно эвакуировали из-за пожара. ЧП случилось ночью в Орджоникидзевском районе Магнитогорска, сообщает 14 марта новостной портал «Первый областной».

По данным МЧС, из дома вывели 30 человек, включая двоих детей. Один мужчина пострадал — он получил ожоги рук.

По словам очевидцев, детям пришлось находиться на морозе в одних футболках. Магнитогорцы также рассказали в соцсетях, что многочисленные автомобили, припаркованные во дворе, мешали пожарным машинам приблизиться к зданию.

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Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:47 по местному времени (13 марта в 22:47 мск), через пять минут на место прибыл первый пожарный расчет. В 00:55 пожар был локализован, в 04:30 — ликвидирован.

Пожар возник в тамбуре на 8 этаже. По предварительной версии — из-за неосторожного обращения с огнем.

Пламя повредило три входные двери и личные вещи жильцов. С огнем боролись 15 человек, было задействовано 7 единиц техники.

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