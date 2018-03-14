В центре Челябинска прогремел взрыв

Челябинск, , 08:08 — REGNUM В Челябинске на воздух взлетел автомобиль. Инцидент произошёл сегодня утром, 14 марта, на парковке у магазина по улице Энгельса.

По сообщению очевидцев, сначала был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв. Затем легковой автомобиль вспыхнул и загорелся. Свидетели предполагают, что это был взрыв газовой системы.

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В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, никто не пострадал

«Утром загорелся и взорвался чей-то автомобиль. Причины пока неизвестны», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

В региональном ГУ МЧС информацию пока не комментируют. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Люди, находившиеся в автомобиле, успели выбраться из салона.

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