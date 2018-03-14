Прокуратура Санкт-Петербурга проверит сообщения о ранении школьника

Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Информация о нападении школьника с ножом и ранении одноклассника будет проверена прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга, сообщает 14 марта пресс-служба ведомства.

По предварительной информации инцидент произошел на территории гимназии №498. Местные СМИ сообщали, что школьник был ранен одноклассником, но в течение нескольких дней скрывал свою рану.

Спустя время мальчик рассказал родителям о происшествии, после чего тот был осмотрен врачами и освобожден от занятий.

«Сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с сотрудниками школы будут проверены органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, и по результатам проведенной работы будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в муниципальном округе Горелово Санкт-Петербурга появилась группа подростков, которая под запись на камеру избивала школьников из-за «неправильной одежды» и публиковала ролики в интернете. На инцидент обратили внимание в главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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