Столкновения в Демократической республике Конго: десятки погибших

Киншаса, 14 марта 2018, 08:52 — REGNUM Этнические противоречия в Демократической республике Конго (ДРК) привели к гибели десятков людей, сообщает 14 марта Al Jazeera.
За последние 48 часов в провинции Итури в результате столкновений между племенными группами погибли по меньшей мере 40 человек.
Правительственные служащие подтвердили гибель по меньшей мере 30 человек. Предполагается, что данная оценка будет меняться.
«В кустах скрываются и другие тела. В настоящее время мы продолжаем поиск погибших», — говорится в заявлении официальных лиц.
В результате противоречий между племенами сотни семей остались без жилья, которое было сожжено.
Напомним, противоречия в ДРК вспыхнули в декабре 2017 года, тогда в ходе столкновений погибли по меньшей мере 130 человек. Десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.
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