Авария школьного автобуса в США привела к гибели людей

Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Один человек погиб и еще несколько получили тяжелые травмы при падении в пропасть школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает 13 марта американский телеканал WKRG.

По информации телеканала, погиб водитель автобуса, состояние еще одного пассажира оценивается как критическое. Медики заявили, что пятеро пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Кроме того, местные власти сообщили, что в ходе спасательной операции был легко травмирован помощник шерифа.

Ранее СМИ сообщили о падении в пропасть автобуса со школьниками, но не уточняли число раненых и наличие погибших.

Автобус с участниками школьного оркестра, утром 13 марта сорвался в ущелье при возвращении в Техас после экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, причины и подробности этой аварии пока остаются невыясненными.

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