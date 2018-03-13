В Эфиопии почти 40 человек стали жертвами ДТП с автобусом

Аддис-Абеба, , 13:34 — REGNUM В Эфиопии по меньшей мере 38 человек стали жертвами крупного ДТП с автобусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла на севере страны. По предварительным данным, в автобусе, упавшем в пропасть, находились 48 человек.

Погибли 28 мужчин и 10 женщин. Уточняется, что десять пострадавших госпитализированы.

Выжил ли водитель автобуса — не известно.

Большинство из пассажиров были студентами местного вуза. Почему автобус упал в пропасть, устанавливает полиция.