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В Эфиопии почти 40 человек стали жертвами ДТП с автобусом

Происшествия

Он упал в пропасть

Аддис-Абеба, 13 марта 2018, 13:34 — REGNUM  В Эфиопии по меньшей мере 38 человек стали жертвами крупного ДТП с автобусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла на севере страны. По предварительным данным, в автобусе, упавшем в пропасть, находились 48 человек.

Погибли 28 мужчин и 10 женщин. Уточняется, что десять пострадавших госпитализированы.

Выжил ли водитель автобуса — не известно.

Большинство из пассажиров были студентами местного вуза. Почему автобус упал в пропасть, устанавливает полиция.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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