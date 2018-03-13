Новый взрыв в Техасе: пострадавший – в тяжелом состоянии

Остин, США, , 06:01 — REGNUM Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии после взрыва в городе Остин (штат Техас, США), сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

После взрыва госпитализирована женщина 70 лет — с опасными для жизни травмами.

Это уже второй взрыв, прогремевший 12 марта. В результате предыдущего погиб 17-летний юноша, женщина получила ранение.

Инцидент произошел возле дома, где была обнаружена неизвестная посылка, при попытке открыть которую прогремел взрыв. Начато расследование убийства.

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