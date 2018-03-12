Понедельник, 12 Марта 2018 года
09:09:39 МСК

Серия автокатастроф в Пакистане: есть погибшие

Происшествия

В общей сложности погибли десять человек, 12 человек получили ранения

Исламабад, 12 марта 2018, 07:36 — REGNUM  Серия крупных автокатастроф произошла в Пакистане в минувшие выходные, сообщает 12 марта Geo TV.

Инцидент в городе Хаб, расположенном в провинции Белуджистан унес жизни шести человек.

В результате столкновения машины и автобуса в другом районе Белуджистана, пострадали 12 человек. Раненых в экстренном порядке отправили в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

В результате другого происшествия, вызванного падением автобуса в канаву, погибли четыре человека.

Причиной тому стало стремление водителя уйти от столкновения с приближающимся автомобилем.

Напомним, дорожные происшествия являются одним из самых распространенных источников смертельных случаев в мире. Наиболее часто аварии происходят в развивающихся странах. Основной причиной инцидентов становится плохо развитая инфраструктура, устаревший автотранспорт, а также человеческий фактор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане в результате ДТП пострадали 19 школьников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить