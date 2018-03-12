Серия автокатастроф в Пакистане: есть погибшие

Исламабад, , 07:36 — REGNUM Серия крупных автокатастроф произошла в Пакистане в минувшие выходные, сообщает 12 марта Geo TV.

Инцидент в городе Хаб, расположенном в провинции Белуджистан унес жизни шести человек.

В результате столкновения машины и автобуса в другом районе Белуджистана, пострадали 12 человек. Раненых в экстренном порядке отправили в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

В результате другого происшествия, вызванного падением автобуса в канаву, погибли четыре человека.

Причиной тому стало стремление водителя уйти от столкновения с приближающимся автомобилем.

Напомним, дорожные происшествия являются одним из самых распространенных источников смертельных случаев в мире. Наиболее часто аварии происходят в развивающихся странах. Основной причиной инцидентов становится плохо развитая инфраструктура, устаревший автотранспорт, а также человеческий фактор.

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