СМИ: Ан-26 ВКС РФ разбился в Сирии из-за оторванного закрылка

Москва, , 13:55 — REGNUM В ходе расследования причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС России в Сирии, все больше подтверждений находит версия техническом характере аварии. Об этом сегодня, 10 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что на данный момент, по версии следствия, крушение самолета произошло из-за того, что один из закрылков самолета оторвался.

Уточняется, что при заходе на посадку на взлетно-посадочной полосе российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной.

Предполагается, что при выпуске закрылков, один из них по непонятной пока причине был вырван. После этого Ан-26 резко накренился в сторону и совершил «клевок» в землю с высоты всего несколько сот метров.

В такой ситуации даже опытный экипаж вряд ли мог выправить ситуацию.

Стоит отметить, что министерство обороны Российской Федерации сразу после крушения Ан-26 заявило, что авария скорее всего произошла в связи с технической неисправностью самолета.

Однако в СМИ упорно циркулировали слухи о том, что Ан-26 мог быть сбит огнем террористов с земли. Более того, террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже заявила, что это её боевики сбили Ан-26 пулеметным огнем с земли.

Напомним, в данной авиакатастрофе погибли 39 человек — все военнослужащие Вооруженных сил России.