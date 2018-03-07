В СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148

Москва, , 07:36 — REGNUM Расшифровка переговоров пилотов самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Московской области, появилась в распоряжении телеканала «78». В последние минуты командир и второй пилот самолета пытались понять причину нештатной ситуации и вывести воздушное судно из пике.

КВС: Вверх! В-о-от.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!

КВС: Все, все хорошо.

Из представленных ранее данных параметрического самописца в этот момент показания скорости у пилотов различались, поэтому они не смогли слаженно отреагировать на нештатную ситуацию. Чтобы набрать скорость, самолет был направлен вниз, однако при этом отсутствовала точная информация по высоте. О возможной ошибке пилотов сообщал автоинформатор.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! (Впереди земля! Набирайте высоту! Впереди земля! — Sputnik)

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, ***.

Подлинность данной записи переговоров подтвердили в Росавиации, однако при этом указали, что слова пилотов перепутаны и в записи присутствуют некоторые слова и фразы, отсутствующие в аутентичной расшифровке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета недалеко от деревни Аргуново в Подмосковье.

Самолет был выпущен Воронежским акционерным самолетостроительным обществом в 2010 году и тогда же передан в эксплуатацию в АК «Россия».

По предварительной версии, перед вылетом пилоты воздушного судна не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, что могло привести к обледенению приемников на фюзеляже и расхождению информации на датчиках.

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