Список польских «преступлений» против Украины вывесили в Киеве

Киев, , 08:42 — REGNUM На здание консульства Польши в Киеве украинские неонацисты 14 февраля повесили «доску польских преступлений против Украины», сообщается на странице украинской радикальной организации «Черный комитет» в соцсети Facebook.

Украинские радикалы из «Черного комитета» повесили на польском консульстве табличку, на которой изображены контуры Польши и Украины в цветах государственных флагов, а из Польши на Украину идут стрелки с подписями: «оккупация», «колонизация», «пацификация», «операция Висла», «репрессии», «концлагеря».

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Неонацисты подчеркнули, что их действия — это ответ на «антиукраинские шаги Польши», в частности на принятый антибандеровский закон. При этом радикалы отмечают, что они будут отстаивать «суверенитет Украины», даже если этого не будут делать официальные украинские структуры.

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Напомним, ранее в Польше приняли закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинский националистов. Киев раскритиковал закон, поскольку после «Евромайдана» 2013−2014 годов украинские власти официально признали Степана Бандеру и его карателей национальными героями.

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