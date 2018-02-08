«Бандеровцы» благодарят Израиль за борьбу против «польского шовинизма»

Киев, , 17:09 — REGNUM Польша разъяснит Украине свою позицию по закону об Институте национальной памяти во время визита в Варшаву вице-премьер-министра Украины Павла Розенко. Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Визит вице-премьера Украины Павла Розенко всё же состоится, и будет проведена встреча с вице-премьером Глинским относительно польско-украинских исторических вопросов», — сказал Щерский в эфире телеканала TVP 8 февраля.

Визит Розенко в Варшаву запланирован на середину февраля. Стороны намерены провести переговоры и касательно возобновления поисково-эксгумационных работ в Украине.

При этом бывший украинский дипломат, член партии «УКРОП» Богдан Яременко считает, что последние действия Польши сделали невозможным диалог украинцев и поляков в вопросах исторической памяти на официальном уровне.

«И хотя я против эмоциональной реакции на очередную законодательную попытку поляков воевать с «бандеровщиной», я считаю, что этот закон делает абсолютно невозможным обсуждение с поляками вопросов исторической памяти на официальном уровне и тем более на территории Польши. Это я о новости, что поляки якобы хотят разъяснить положение своего закона вице-премьеру Павлу Розенко. Я бы на государственном уровне одобрил простой подход: Украина не видит предмета для разговора и считает, что закон должен быть отменен. Отмена закона раскроет возможность для диалога на официальном уровне по всему спектру вопросов исторической памяти», — написал Яременко в Facebook.

Он также предложил Розенко «поинтересоваться у польских коллег, напишут ли они на него заявление в полицию, если им покажется, что он является носителем «бандеровской идеологии».

В то же время скандальный националист и общественный деятель Дмитрий Корчинский поблагодарил Израиль и украинских евреев за «четкую проукраинскую позицию» в борьбе с «московским империализмом и польским шовинизмом».

«Наши братья евреи, к сожалению, были за наших врагов в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они выступали против нас на стороне московитов в двадцатом веке. Единичные исключения — Зеев Жаботинский и отдельные диссиденты семидесятых. Тем ценнее нам их имена. Но в двадцать первом веке, наконец, евреи с нами в одних окопах, нравится им это или нет. Израиль возмущен польским антиукраинским законом и отозвал своего посла. Израиль до сих пор не поддержал московитских оккупантов, возможно, и не поддержит. Корбан — украинские националисты, а Коломойский не только бандеровец, но даже поделился с Украиной частью награбленного. Он, может, и не хотел бы делиться, но в двадцать первом веке за нас не только евреи, но и Лондонский суд», — написал Корчинский на своей странице в Facebook.

Кроме того, депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул считает, что скандал вокруг т.н. «антибандеровского закона» направлен на отвлечение внимания людей от реальных проблем в стране. По его словам, политики из коалиции, которые умышленно ссорят Украину с соседями, должны получить соответствующую оценку.

«Организованный коалицией скандал вокруг «антибандеровского закона» — еще одна попытка власти отвлечь людей от реальных проблем в стране. Руководство верховной рады и депутаты коалиции снова показали, что проблемы миллионов украинцев их беспокоят в самую последнюю очередь», — комментирует политик.

В свою очередь, политолог Константин Бондаренко указал на то, что польский закон об Институте национальной памяти прописан крайне небрежно и с большим количеством фактологических ошибок.

«Кстати, мало кто обратил внимание на то, что скандальные изменения в польский закон об Институте национальной памяти прописаны крайне небрежно и с большим количеством фактологических ошибок. Я не говорю о том, что с юридической точки зрения никогда не существовало государство под названием Третий рейх. Но если определять хронологические рамки деятельности украинских националистов 1925—1950 годами, то под действие этого закона не подпадают покушение Степана Федака на Юзефа Пилсудского в 1921 году, убийство талантливого поэта-молодомузивца Сидора Твердохлиба в 1922 году. Должны быть реабилитированы Ольга Басараб и Андрей Мельник, которых арестовали в 1924 году как немецких агентов (Басараб погибла в тюрьме, Мельник получил срок). Непонятно, почему 1925? УВО (националистическая Украинская войсковая организация) образовалась в 1921 году, ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в 1929. Я думал, что поляки более тщательно подходят к законотворчеству», — написал Бондаренко в Facebook.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши. Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.