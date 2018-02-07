Что стоит за «маски-шоу» в бизнес-центре калининградского экс-депутата?

Калининград, , 20:18 — REGNUM В Калининграде сегодня, 7 февраля, была проведена силовая операция в бизнес-центре «Агат», принадлежащем экс-депутату горсовета Олегу Шкилю. На этот час известно, что люди в масках вскрыли с помощью автогена несколько дверей в офисном центре, а также задержали пятерых охранников, пытавшихся воспрепятствовать деятельности Росгвардии и ФСБ.

Сам Шкиль заявил журналистам, что были изъяты документы.

«Но я сразу говорю, что всё было благопристойно и в рамках дозволенного», — цитирует экс-депутата «Комсомольская правда — Калининград».

Шкиль стал депутатом горсовета Калининграда в 2006 году (как сообщала тогда телекомпания «Каскад», «новый депутат Олег Шкиль с единомышленниками из областной федерации бокса»).

Тремя годами раньше, по сообщениям региональных СМИ, на Олега Шкиля покушались. Во время приезда тогда ещё предпринимателя в калининградскую сауну неизвестные взорвали самодельную бомбу, начинённую металлическими гайками. Шкиль и его телохранители не пострадали, однако сгорел автомобиль охраны и припаркованные рядом машины.

В 2014 году программа «Дежурная часть» на телеканале «Россия» обнародовала оперативную справку, согласно которой Олег Шкиль был дважды судим: 19 декабря 1988 года Центральным районным судом г. Калининграда по ст. 145 ч. 2 ст. 46 ч. 1 УК РСФСР («Грабёж организованной группой с отсрочкой исполнения приговора») и 4 ноября 1992 года Московским районным судом г. Калининграда по ст. 206 ч. 2 УК РСФСР («Хулиганство»).

В 2015 году портал «Новый Калининград» опубликовал перепечатку из французского журнала L’Express, где рассказывалось о попытке покушения на Олега Шкиля, якобы имевшей место в городе Эз на Лазурном берегу Франции.

В 2016 году Олег Шкиль не стал участвовать в предвыборной кампании в горсовет Калининграда. В органе самоуправления он возглавлял комиссию по контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Олег Шкиль награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

На эту минуту официальных сообщений от правоохранительных органов о причинах оперативных мероприятий в «Агате» так не поступило.