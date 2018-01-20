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Новый корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля

Происшествия

20 декабря прошлого года корабль, который был введен в эксплуатацию 16 декабря 2017 г., покинул порт Баффало

Новый корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля
Buffaboy
Корабль ВМС США USS Little Rock

Монреаль, Канада, 20 января 2018, 16:57 — REGNUM  Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock во время первого похода застрял во льдах у берегов Канады из-за рекордных заморозков. Об этом сообщает портал Business Insider.

По данным портала, 20 декабря прошлого года корабль, который был введен в эксплуатацию 16 декабря 2017 г., покинул порт Баффало и направился к порту приписки в штате Флорида.

Через несколько дней судно ВМС США прибыло в Монреаль, где застряло во льдах. Таким образом, новый боевой корабль, который должен был направиться в Галифакс, останется в Монреале до улучшения погодных условий.

В настоящее время температура воздуха в этом регионе приблизилась до исторического минимума.

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Военно-морской флот

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