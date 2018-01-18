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ВСУ девять раз обстреляли ДНР, обесточено 560 домов

Происшествия

Украинские силовики также повредили газовую трубу в Докучаевске

ВСУ девять раз обстреляли ДНР, обесточено 560 домов
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Донецк, 18 января 2018, 10:00 — REGNUM  Девять раз обстреляли украинские войска Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 17 января, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Согласно сообщению, ВСУ использовали артиллерийские снаряды калибра 152 мм, мины калибра 82 мм и 120 мм, оружие БМП и БТР, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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В результате обстрелов пострадало четыре населенных пункта ДНР. Один дом был поврежден в населенном пункте Веселом и один дом — в Докучаевске. Также в городе были повреждени газовая труба низкого давления и высоковольтные линии, из-за чего 560 частных домов и одна котельная были обесточены.

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Информации об обстрелах Луганской Народной Республики не поступало.

Напомним, 23 декабря 2017 года стороны вооруженного конфликта в Донбассе заключили перемирие, однако в первый же день после заключения соглашения украинские войска начали обстреливать территории ДНР и ЛНР. Несмотря на сокращение числа обстрелов, стороны продолжают вести огонь.

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Артобстрелы республик Донбасса
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